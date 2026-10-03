دورة طوكيو.. ألكاراز ينقذ مجموعة ويبلغ ربع النهائي

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف ثالثًا عالميًا، إلى ربع النهائي من دورة طوكيو «فئة 500 نقطة»، السبت، بعدما تغلب على الإيطالي ماتيو أرنالدي 7ـ6 «8ـ6» و6ـ1، إثر إنقاذه أربع كرات لحسم المجموعة الأولى لمصلحة منافسه.

وكان حامل اللقب متأخرًا 2ـ6 في الشوط الفاصل للمجموعة الأولى، لكنه نجح في قلب الموازين بفضل أسلوبه الهجومي وقليل من الحظ، ليحسم المجموعة الافتتاحية في نهاية المطاف بعد ساعة و13 دقيقة.

وقال ألكاراز عقب المباراة: «هل كان موقفًا صعبًا؟ نعم، لكنه لم يكن انتهى بعد، وحاولت البقاء في أجواء المباراة ومعرفة ما إذا كان بإمكاني إنقاذ كل كرات حسم المجموعة تلك. كما أن لعب نقاط جيدة جدًا بدءًا من 6ـ6 في الشوط الفاصل لحسم المجموعة ساعدني أيضًا، في نهاية المجموعة الأولى، أدركت أنه عندما كنت ألعب بسرعة كبيرة، كان يشعر براحة أكبر مع تحركاته من الخط الخلفي. لذلك حاولت ببساطة أن ألعب بوتيرة أبطأ وأن أطيل التبادلات. وبفضل ذلك شعرت بالكرة بصورة أفضل، وبدأت أشعر براحة متزايدة. كما أجبرته على التفكير أكثر قليلًا عند محاولة إنهاء النقطة أو اللعب بأسلوب هجومي. عندها أصبحت الأمور صعبة بالنسبة إليه».

وأضاف: «أنا سعيد جدًا بهذا الفوز بمجموعتين. لقد وفرت بعض الطاقة للمباراة المقبلة، وهذا أمر مهم جدًا».

وسيلتقي ألكاراز، الأحد، الكندي دينيس شابوفالوف، المصنف 46 عالميًا، من أجل مقعد في الدور نصف النهائي.

وعانى الكندي لتخطي التشيلي أليخاندرو تابيلو، المصنف 31 عالميًا، في افتتاح منافسات السبت بنتيجة 7ـ5 و3ـ6 و6ـ4.