جيسوس يفتح باب الصلح مع رونالدو

منح البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، الضوء الأخضر لبيدرو برونيكا، رئيس الاتحاد البرتغالي، من أجل الجلوس على طاولة الحوار في سبيل إنهاء الخلاف مع كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب، وفقًا لصحيفة «أبولا» البرتغالية، السبت.

وينتظر الاتحاد البرتغالي موافقة رونالدو على عقد اجتماع داخل أروقته، في محاولة لتقريب وجهات النظر وإنهاء الخلاف بين الطرفين.

ويحرص مسؤولو الاتحاد على إعادة الهدوء إلى العلاقة بين جميع أطراف المنتخب، وعدم استمرار الخلاف خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، كشفت صحيفة «ريكورد» البرتغالية، السبت، عن ضغوط اقتصادية وسياسية داخلية يتعرض لها برونيكا من أجل إنهاء الأزمة وإعادة العلاقة بين رونالدو والمنتخب إلى مسارها الطبيعي.

ويأتي ملف استضافة كأس العالم 2030 على رأس أولويات الاتحاد البرتغالي، إذ يمثل رونالدو أحد أبرز الوجوه الدعائية لملف بلاده المشترك مع إسبانيا والمغرب، فيما يخشى مسؤولون من أن يؤثر استمرار الأزمة في الجانب التسويقي والعلاقات مع الشركات الراعية.

وتصاعدت التداعيات التسويقية للأزمة خلال الأيام الماضية، بعدما رصدت «ريكورد» فقدان حساب المنتخب البرتغالي أكثر من 1.8 مليون متابع منذ مغادرة رونالدو معسكر المنتخب في كوبنهاجن، الأربعاء الماضي.