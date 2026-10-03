آدامس يحمل شارة قيادة أمريكا حتى 2030

أعلن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، تعيين تايلر آدامس قائدًا للفريق حتى نهائيات كأس العالم 2030.

وقال بوكيتينو، خلال حديثه قبل المباراة التجريبية أمام المكسيك في أريزونا، السبت، إن آدامس كان الخيار المنطقي لقيادة المنتخب الأمريكي.

وأضاف في تصريح للصحافيين: «يسعدني أن أعلن، وأريد للجميع أن يعرف، أنه سيكون قائدنا، لقد كانت بيننا علاقة جيدة جدًا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأعتقد أنه يعرف ما الذي أتوقعه منه. إنه نموذج مثالي للجميع في الطريقة التي يستطيع بها نقل الفلسفة والثقافة وتمثيل هذا البلد الرائع». وأردف: «إنه اللاعب القادر على قيادة المرحلة المقبلة التي تنتظرنا».

ويُعد آدامس، لاعب نادي بورنموث الإنجليزي، من أبرز عناصر الخبرة في تشكيلة المنتخب الأمريكي.

وكان اللاعب البالغ 27 عامًا قد حمل شارة قيادة أمريكا في كأس العالم 2022 في قطر تحت إشراف جريج بيرهالتر، المدرب السابق.

واختار بوكيتينو المدافع تيم ريم قائدًا للمنتخب في كأس العالم التي لعبت العام الجاري في أمريكا وكندا والمكسيك، وأعلن ريم اعتزاله اللعب الدولي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقال آدامس، الذي سيتسلم شارة القيادة في مباراة المكسيك، السبت: «أريد أن أقود هذه المجموعة نحو ثقافة الانتصار».

وأضاف لاعب الوسط أنه يعتقد أنه اكتسب خبرة أكبر منذ قيادته المنتخب الأمريكي في مونديال 2022.

وقال: «في عام 2022، كنا بالطبع فريقًا شابًا جدًا، وأعتقد أننا كنا من بين أصغر المنتخبات في كأس العالم. وعلى الرغم من أنني كنت مستعدًا لهذا الدور، فإنني في الوقت ذاته تمكنت من التطور داخل الملعب وخارجه خلال الفترة التي تلت ذلك وحتى الآن، الحصول على شارة القيادة لا يغيّر شيئًا بالنسبة إليّ من ناحية كوني قائدًا أو شخصًا مختلفًا عمّا أنا عليه. سأبقى الشخص نفسه تمامًا».