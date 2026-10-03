قدم الآسياد.. كوريا تحسم الذهب.. والصين تحقق البرونزية

توَّج المنتخب الكوري الجنوبي تحت 23 عامًا بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، السبت، عقب فوزه على نظيره الياباني بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.

وسجل إوم جي سونج هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة «61»، ليقود منتخب بلاده إلى منصة التتويج بالذهب، فيما اكتفى المنتخب الياباني بالميدالية الفضية.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، انتزع المنتخب الصيني الميدالية البرونزية بعد فوزه على أوزبكستان بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2ـ2.

وافتتح هو هيتاو التسجيل للصين عند الدقيقة 15، قبل أن يعادل إس. باخروموف النتيجة لأوزبكستان عند الدقيقة 43، وأعاد وانج يودونج التقدم للصينيين في الدقيقة 53، لكن إس. شوديبويف أدرك التعادل عند الدقيقة 89.

وامتدت المواجهة إلى الأشواط الإضافية دون تغيير في النتيجة، قبل أن تحسم الصين ركلات الترجيح 6ـ5، وتحصد الميدالية البرونزية.