الليلة.. انطلاق النسخة الثالثة من مهرجان «قمة الإبداع»

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان «قمة الإبداع Creative Summit»، بشراكة استراتيجية مع وزارة الإعلام، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر الجاري 2026، في حي جاكس بالدرعية.

وتنعقد نسخة العام الجاري تحت شعار «وراء كل ذكاء... إنسان»، لتناقش العلاقة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، وما تفرضه التطورات التقنية المتسارعة من تحولات في أساليب العمل والإنتاج والإبداع داخل الصناعات الإبداعية، مؤكدةً أن مع اتساع قدرات التقنية وتعدد استخداماتها، يظل الإبداع والحدس والتجارب عناصر أساسية في صناعة وتشكيل أفكار الإنسان وقصصه.

وتقدم «قمة الإبداع» العام الجاري مجموعة من المسارات والجلسات التي تتجاوز النقاشات العامة، وتركز على الأدوات العملية، ودمج الذكاء الاصطناعي في الصناعات الإبداعية، وتحقيق الاستدامة، وتقديم حلول قابلة للتطبيق تسهم في تطوير الأعمال ودعم نمو الاقتصاد الإبداعي.

ويجمع المهرجان نخبة من القادة والمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال وصنّاع الأفلام والعاملين في مختلف مجالات الإبداع من السعودية والمنطقة والعالم، ضمن جلسات حوارية وورش عمل وتجارب تفاعلية تتيح تبادل المعرفة والخبرات، وبناء العلاقات المهنية، وربط المواهب المحلية بالخبرات الإقليمية والعالمية.

كما تنظم نسخة العام الجاري بالشراكة مع حي جاكس، الذي يستضيف المهرجان للعام الثاني على التوالي، في امتداد لدوره في دعم المبادرات والمواهب المحلية، وتوفير بيئة تجمع الفنانين والمصممين وصنّاع المحتوى والمؤسسات الإبداعية، وتشجع على تبادل الأفكار وبناء فرص جديدة للتعاون.

ويتيح المهرجان للمشاركين فرصة التعرف على تجارب متنوعة في مجالات الإعلان والتسويق وبناء العلامات التجارية والتقنية والتصميم وصناعة المحتوى، إلى جانب التواصل مع الخبراء والمواهب والجهات الفاعلة في الصناعات الإبداعية.

يُذكر أن قمة الإبداع Creative Summit تمتد خبرتها لأكثر من 13 عامًا في المشهد الإبداعي بالمنطقة، وأسهمت خلال هذه المسيرة في تمكين المواهب وتطوير الأعمال ودعم نمو الاقتصاد الإبداعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محققةً عبر نسخها المتعاقبة أكثر من 280 مليون ظهور رقمي، ومستضيفةً آلاف المتحدثين، ومستقطبةً مئات الآلاف من الحضور، بما يعكس تنامي مجتمع المهرجان واتساع نطاق حضوره، ودوره في جمع المواهب والخبرات والجهات الفاعلة في الصناعات الإبداعية.