الهلال.. اليامي يقترب من العودة

اقترب حمد اليامي، الظهير الأيمن لفريق الهلال الأول لكرة القدم، من دخول التدريبات مع المجموعة بعد أن شارف على الانتهاء من المرحلة الأخيرة من التأهيل الخاصة بالجري والإعداد البدني وملامسة الكرة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكان اليامي خضع لعمليةٍ جراحيةٍ في الرضفة بالركبة في فنلندا، مارس الماضي، على يد الطبيب الفنلندي لاسي ليمباينن.

وتعرَّض الظهير الأيمن «27 عامًا» للإصابة في رضفة الركبة خلال مباراة الفريق أمام التعاون، 24 فبراير الماضي، ضمن الجولة العاشرة المؤجَّلة من دوري روشن السعودي، وقبلها شارك في 27 مباراةً بمختلف المسابقات، وصنع هدفين، حسبَ موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

ويفتتح الأزرق العاصمي عودته للمباريات، 10 أكتوبر الجاري، عندما يستقبل ضيفه الاتحاد على ملعب «المملكة أرينا» في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري بـ18 نقطة، بعد أن حقق الفوز في ست مباريات على الفيصلي والفيحاء والخليج والأهلي والشباب والتعاون، وخسر مباراة واحدة أمام نيوم.