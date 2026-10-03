يومي.. حرمها المرض من شقيقها وأهدته ذهبية الآسياد

انهارت اليابانية يومي كاجيهارا، دراجة المضمار، بالبكاء بعد إحرازها أحدث ميدالية ذهبية لها في دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، مهدية الفوز لشقيقها الذي توفي بمرض السرطان العام الجاري.

وقالت يومي، صاحبة الـ29 عامًا، أول دراجة يابانية تحرز ميدالية أولمبية، بعدما نالت فضية في أولمبياد طوكيو 2024، على المضمار: «بعدما أخفقت في إحراز ميدالية في أولمبياد باريس، كنت في حالة اكتئاب شديدة، وصلت إلى الحضيض، وقال لي شقيقي الراحل لماذا تبدين محبطة إلى هذا الحد، على الرغم من أني مصاب بالسرطان، فأنا سعيد إلى هذا الحد، كان يخوض معركة صعبة للغاية مع السرطان، وحيدًا في مستشفى طوكيو، لا بد أن الأمر كان بالغ الصعوبة بالنسبة إليه، لكنه لم يشتكِ ولو مرة واحدة، وكان يُعلمني دائمًا أنه مجرد كونك على قيد الحياة يعني أنك متفوقة بالفعل، إنه محق، جعلني ذلك أدرك أن عليّ أن أكون ممتنة لمجرد كوني على قيد الحياة، وممتنة لمن يدعموني، وأن أستمتع بالحياة».

ويُعد هذا اللقب الآسيوي الذهبي الرابع ليومي، بعدما فازت أيضًا بذهبية المطاردة الجماعية للفرق في هانغجو قبل ثلاثة أعوام.

وأحرزت يومي ميداليتها الذهبية الثالثة تواليًا في سباق الأومنيوم على مضمار إيزو للدراجات.