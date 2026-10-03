الجعيثن والقروني لـ «الرياضية»: تشكيلة عمان مفتاح هزيمة قطر

توافقت رؤى المدربين السعوديين خالد القروني وبندر الجعيثن، على أن أداء وتشكيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام عمان يمثلان الصيغة الأنسب قبل مواجهة قطر في نصف نهائي «خليجي27»، مشيرين إلى أن توالي الإصابات وضغط المباريات يشكلان التحدي الأكبر.

وأكد القروني على ضرورة التغييرات التكتيكية والضغط العالي لحماية الخطوط الخلفية، فيما يشدد الجعيثن على أهمية تدوير اللاعبين والعناصر السريعة.

ويرى القروني، مدرب الأخضر الشاب السابق، أن الأداء الذي قدمه «الصقور» أمام عمان، يعد الأفضل والأنسب للاعتماد عليه أمام قطر، محذرًا في الوقت ذاته من قوة المنافس.

وقال لـ «الرياضية» القروني في حديث خاص: «منتخب قطر قوي ويحتاج إلى تغييرات فنية وتكتيكية محددة لمواجهته، لكن المشكلة الأكبر التي تواجه الجهاز الفني للأخضر كثرة الإصابات، وهذا أمر مزعج لأي مدرب يبحث عن الاستقرار في التشكيلة الأساسية، خاصة مع توالي المباريات، وقصر الوقت للاستشفاء».

وأضاف: «يجب فرض الضغط واللعب السريع في الثلث المتوسط والثلث الهجومي الأعلى للملعب، وذلك لمنع مناورات المنافس وضمان إبقاء الخطوط الدفاعية للأخضر محمية بشكل كامل طوال المباراة».

ويتفق الجعيثن، مدرب المنتخب السعودي الأولمبي السابق، مع القروني في أن التشكيلة التي خاض بها الأخضر ضد المنتخب العماني، في دور المجموعات، هي الأفضل والأنسب، رغم كثر الإصابات وضغط المباريات.

وأوضح لـ «الرياضية» الجعيثن في حديث خاص قائلًا: «اليوناني جورجيس دونيس منح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين خلال دور المجموعات، وعمد إلى إراحة بعض العناصر أمام العراق لتفادي الإصابات».

وأضاف: «أعتقد أن التشكيلة التي لعبت أمام عمان، هي الأنسب، باستثناء المصابين، التشكيل الأمثل للدفاع بوجود حسان تمبكتي في حال جاهزيته، إلى جانبه متعب الحربي وعبد الإله العمري ومحمد أبو الشامات».

وتابع منتقدًا خيارات الجهة اليمنى: «مركز الظهير الأيمن يحتاج لاعبًا سريعًا يمتلك القدرة على الارتداد الهجومي والدفاعي السريع، وهي ميزة لا توجد في محمد محرزي».

وأنهي المدرب السابق حديثه وقال: «الاعتماد على المهاجم فراس البريكان وسلطان مندش يمثلان الخيار الهجومي الأنسب للأخضر في هذه المواجهة الحاسمة».