الأحد.. أبها يستقبل جوري

يعود المالي أليمامي جوري، لاعب فريق أبها الأول لكرة القدم، مساء الأحد، عقب فراغه من المشاركة مع منتخب بلاه في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أن الكوراساوي جوريان جاري، لاعب النادي الجنوبي، سيخوص فجر الإثنين مواجهة مع منتخب بلاده أمام ترينداد وتوباجو ضمن تصفيات دوري أمم الكونكاكاف في شمال أمريكا، على أن يعود 6 أكتوبر الجاري، إلى أبها والانضمام مع بقية زملائه اللاعبين.

ومن المنتظر أن يعود لاعبو أبها، مساء الأحد، التدريبات، بعد الإجازة التي منحها الكرواتي دامير بوريتش، مدرب الفريق، عقب المواجهة التجريبية أمام ضمك الخميس الماضي، التي انتهت بفوزه 3ـ2.

ويتذيل أبها قائمة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد نقطتين من تعادلين أمام الخليج والدرعية، وخسارة خمس مباريات ضد الحزم والأهلي والفيحاء والاتفاق والنصر.

ويواجه أبها، 11 أكتوبر المقبل، نظيره الفيصلي، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، التي يحتضنها ملعب نادي ضمك بخميس مشيط.