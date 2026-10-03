خماسية ماجد.. ليلة أمطر فيها الأخضر شباك قطر بالسبعة

47 عامًا مرَّت على أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات المنتخبين السعودي والقطري قاطبةً، والانتصار الأعرض لـ «الأخضر» عبر جميع مشاركاته في بطولة كأس الخليج، التي ظهرت إلى النور عام 1970.

في بغداد، وعلى ملعب الشعب، تواجه الطرفان 4 أبريل 1979 ضمن الجولة الرابعة من منافسات خليجي 5، التي كانت تُجرى بنظام الدوري من دور واحد. دخل المنتخب السعودي اللقاء بعد انتصارين على الإمارات وعُمان، تلاهما تعادل مع البحرين، بينما أتى المنتخب القطري من فوز على الإمارات، سبقتْه خسارتان أمام الكويت والعراق.

ولم يحتج اللقاء إلى وقت طويل حتى بدأت ملامح النتيجة الاستثنائية تتشكل. في الدقيقة 14 سجّل المهاجم السعودي ماجد عبد الله الهدف الأول لمنتخب بلاده، وأضاف آخر في الدقيقة التالية مباشرةً.

ومع مرور الوقت، اتَّسع الفارق بإضافة «الصقور» هدفين آخرين، أولهما عن طريق المهاجم عيسى حمدان، والثاني بتوقيع ماجد الذي أتمَّ الـ «هاتريك» قبل التوجّه مباشرةً إلى غرفة تبديل الملابس.

وبعد الاستراحة، لم يتغير المشهد، بل واصل المنتخب السعودي ضغطه الهجومي بقيادة ماجد عبد الله الذي أحرز هدفين آخرين مدوِّنًا أول «ميجا هاتريك» في تاريخ الأخضر. واكتملت السباعية بهدف أخير أحرزه المهاجم البديل عبد الله عبد ربه في الدقيقة 89.

وحتى اليوم، تظلّ السباعية أكبر فوز سعودي على قطر، وأكبر انتصار للأخضر في تاريخ كأس الخليج. كما وضعت ماجد عبد الله في إحصائية خاصة، فخماسية بغداد كانت أعلى حصيلة للاعب في مباراة واحدة ضمن بطولة كأس الخليج، وهو الرقم الذي عادله الكويتي جاسم الهويدي أمام قطر أيضًا في نسخة 14 عام 1998.

واللافت أن هذا الانتصار لم يكن استثناءً في خليجي 5، فقد شهدت النسخة نفسها فوز الكويت على الإمارات، والعراق على عُمان بالنتيجة ذاتها.

وعلى الرغم من البداية القوية للمنتخب السعودي، الذي أحرز ثلاثة انتصارات وتعادلًا في مبارياته الأربع الأولى، لم تكتمل انطلاقته نحو المنافسة على اللقب، إثر تعادله سلبًا مع الكويت، ثم خسارته أمام العراق بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة، ليكتفي بالمركز الثالث برصيد ثماني نقاط.

وبعد نحو خمسة عقود من تلك المواجهة، يلتقي المنتخبان مجددًا في كأس الخليج، وهذه المرة في نصف نهائي النسخة 27، السبت، بحثًا عن بطاقة العبور إلى المباراة الختامية.