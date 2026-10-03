دونيس يغيّر عادته.. أبو الشامات خارج التشكيل ومحزري أساسيا

أبعد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الظهير محمد أبو الشامات عن تشكيل «الأخضر» أمام قطر، السبت، في نصف نهائي «خليجي 27»، خلاف ما اعتاد عليه منذ بداية البطولة.

وللمرة الأولى في البطولة، التي تستضيفها جدة، يخلو تشكيل المنتخب من أبو الشامات، بعدما بدأ مباراتين جناحًا، ومباراة واحدة ظهيرًا أيمن.

وبالتوازي مع إبعاده، قرر دونيس إسناد مركز الظهير الأيمن في التشكيل إلى محمد محزري، الذي يخوض مباراته الأولى على الإطلاق بصفة أساسية، فيما يُشرك على الجناحين سلطان مندش يمينًا، وهمام الهمامي يسارًا.

ويبدأ «الصقور» المباراة بمحمد العويس، حارس المرمى، وأمامه المدافعون الأربعة محمد محزري وعبد الإله العمري وجهاد ذكري ومتعب الحربي، بالترتيب من اليمين إلى اليسار.

ويتقاسم محمد كنو، قائد المنتخب، خط الوسط مع زميليه ناصر الدوسري وصالح أبو الشامات، خلف الثلاثي الهجومي مندش والهمامي وفراس البريكان.