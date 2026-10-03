بطلة الصين توبخ جمهورها المشاغب

وبّخت البطلة الأولمبية الصينية جنج تشينوين، لاعبة التنس، جماهير مشاغبة في بكين، السبت، قبل أن تنسحب منافستها الروسية آنا كالينسكايا بسبب الإصابة، مانحة جنج الفوز بنتيجة 6ـ7 «4ـ7» و6ـ4 و3ـ0 ضمن بطولة الصين المفتوحة.

وتسببت رياح قوية وجمهور صاخب في تبادلات متوترة على الملعب الرئيس البارد في بكين، ما دفع حكم المباراة إلى التدخل لتحذير الحاضرين من التحرك في المدرجات أثناء اللعب.

وخلال شوط فاصل محتدم في المجموعة الأولى، سُمعت جنج، التي تحظى بشعبية كبيرة في بلادها، مرتين وهي تقول للمتفرجين: «توقفوا عن الصراخ» أثناء استعدادها للإرسال.

وقالت جنج للجمهور خلال مقابلة داخل الملعب بعد المباراة التي استمرت ساعتين و22 دقيقة: «أعتقد أن المجموعة الأولى كانت صعبة جدًا على وجه الخصوص».

وأضافت اللاعبة، صاحبة الـ23 عامًا: «في الواقع، رؤية بعض الحركة في المدرجات جعلت مشاعري غير مستقرة كثيرًا».

لكنها أقرت قائلة: «إنها مشكلتي أنا، إنها مشكلتي أنا»، متعهدة بالتأقلم مع الوضع.

وترددت هتافات تشجيع جنج في أرجاء الملعب الذي هزته الرياح قبل معظم النقاط، فيما كان المشجعون يطلبون أحيانًا من بعضهم بعضًا التزام الهدوء.

وبعد معادلتها النتيجة في المجموعة الثانية، حصلت المصنفة 54 عالميًا على فرصتها عندما انسحبت الروسية كالينسكايا بسبب الإصابة بعدما تأخرت بثلاثة أشواط في المجموعة الثالثة.

وستلعب جنج في الدور الثالث مع الفائزة من التشيكية ماري بوزكوفا أو الأسترالية كيمبرلي بيريل، المصنفة 582 عالميًا.