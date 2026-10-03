فرانكو يخلف ريجيكامب في قيادة الترجي

أعلن نادي الترجي التونسي، السبت، تعاقده مع الإسباني بابلو ​فرانكو، ليقود الفريق الأول لكرة القدم، الذي قاد المغرب الفاسي إلى التتويج بلقب الدوري المغربي الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 41 عامًا.

وقال الترجي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، من دون الكشف عن تفاصيل التعاقد: «أنهى الترجي الرياضي التونسي اليوم جميع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو للإشراف على الفريق ‌الأول لكرة ‌القدم.

وأضاف: «سيباشر المدرب الجديد مهماته ​على ‌رأس ⁠الفريق ​بدءًا من الحصة ⁠التدريبية المقررة مساء اليوم».

وسيتولى فرانكو المهمة خلفًا للمدرب الروماني لورينتسيو ريجيكامب، الذي غادر الترجي بعد تجربة ثانية قصيرة مع الفريق.

وقاد ريجيكامب الترجي في أربع مباريات منذ عودته، حقق خلالها ثلاثة انتصارات مقابل هزيمة واحدة، وسجل الفريق سبعة ⁠أهداف واستقبل ستة.

ويتصدر الترجي ترتيب الدوري برصيد ‌تسع نقاط من ‌أربع مباريات، متساويًا مع النادي الإفريقي، ​الذي يملك الرصيد ‌نفسه من ثلاث مباريات.

وكان البلجيكي جويل كارهاي قد ‌أشرف بصورة مؤقتة على تدريبات الترجي خلال المعسكر الذي أجري بمدينة عين دراهم.

وكان المغرب الفاسي قد أنهى، يوليو الماضي، ارتباطه بفرانكو 46 عامًا من ‌دون الكشف عن الأسباب، على الرغم من قيادته الفريق إلى إحراز لقب الدوري المغربي بعد ⁠غياب ⁠طويل. إلا أن تقارير صحافية مغربية أشارت إلى رغبة المدرب في خوض تحديات جديدة، فيما ذكرت وسائل إعلام أخرى أن إدارة النادي قررت إجراء تغييرات شاملة على مستوى الفريق والجهاز الفني بهدف مواصلة النجاح قاريًا.

وتعاقد المغرب الفاسي مع المدرب الإسباني قبل انطلاق الموسم الماضي، ليقوده في نهاية المطاف إلى الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 41 عامًا، إذ يعود ​آخر تتويج له ​بالمسابقة إلى موسم 1984ـ1985.

وسبق لفرانكو تدريب أندية سيمبا التنزاني والفيصلي السعودي وخيتافي الإسباني.