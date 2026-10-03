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عفيف يقود 5 تعديلات قطرية

أكرم عفيف، مهاجم قطر، وزميله حسن الهيدوس، لاعب الوسط، في تدريب الجمعة، عشية مواجهة المنتخب السعودي، السبت، في نصف نهائي كأس الخليج (المركز الإعلامي ـ المنتخب القطري)
الرياض ـ الرياضية 2026.10.03 | 06:13 pm

يقود النجم القطري أكرم عفيف منتخب بلاده الأول لكرة القدم أمام نظيره السعودي، السبت، في نصف نهائي كأس الخليج، بعدما اختاره المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي ضمن تشكيل المباراة الذي يشهد 5 تعديلات مقارنة بسابقتها.
ويعود عفيف إلى التشكيل بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام الإمارات في ختام المجموعة الثانية نظير وعكة صحية وفق تقارير صحافية قطرية.
وإلى جانبه، دخل التشكيل على خلاف المباراة الماضية، كل من يوسف عبد الرازق، رأس الحربة، وكريم بوضياف وعاصم مادبو، لاعبي الوسط، وبوعلام خوخي، قلب الدفاع.
ويحتفظ محمود أبو ندى، حارس المرمى، بوجوده في التشكيل، ويتمركز أمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار أيوب العلوي، وبيدرو ميجيل، وبوعلام خوخي، وهمام الأمين.
وفي خط الوسط يلعب مادبو إلى جوار بوضياف وأحمد فتحي، بينما يتألف المثلث الهجومي من عفيف، والمعز علي، ويوسف عبد الرازق.


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