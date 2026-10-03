نوريس: لا تتوقعوا المعجزات في حلبة سيبانج

واجه لاندو نوريس، سائق مكلارين وحامل اللقب، صعوبات مع السيارة التي لم تستجب له خلال التجارب التأهيلية لسباق جائزة ​البحرين الكبرى في ماليزيا التي جرت، السبت، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وعزا معاناة فريقه إلى أرضية حلبة سيبانج الفريدة من نوعها.

وحقق نوريس سادس أسرع توقيت في التجارب التأهيلية، بفارق ستة أعشار من الثانية عن الهولندي ماكس فرستابن صاحب المركز الأول، لكنه سيبدأ السباق من المركز الخامس بعد أن تلقى إسحاق حجار، ‌سائق رد بول، ‌عقوبة التراجع خمسة مراكز، ليتراجع من ​المركز ‌الثالث ⁠إلى ​الثامن.

ولم يتردد ⁠سائق مكلارين، الذي يحتل المركز الرابع في الترتيب العام، في التعبير بصراحة عن رأيه بشأن أداء سيارته على حلبة سيبانج.

وقال نوريس للصحافيين: «نحن بطيؤون فحسب. السيارة ليست جيدة بما يكفي هنا، وهذه الحلبة تختلف كثيرًا عن الحلبات الأخرى التي زرناها العام الجاري، ولذلك أعتقد أنكم ترون مرسيدس يعاني أيضًا أكثر ⁠بكثير على وجه الخصوص، في حين نجد ‌فريق رد بول أسرع مما ‌هو معتاد».

وأضاف: «الانطلاق ⁠من ⁠المركز الخامس ليس مفاجأة. لا نتوقع أي معجزات، ومن الواضح أن سيارات رد بول تتمتع بأفضلية هنا».

أما زميله في الفريق أوسكار بياستري، فقد سجل سابع أسرع توقيت، لكنه سيبدأ السباق إلى جانب نوريس في الصف الثالث بسبب عقوبة حجار.