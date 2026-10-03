1998 و2007.. عاما الحمراء بين السعودية وقطر

شهدت مواجهات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره القطري في نسخ كأس الخليج 3 حالات طرد بواقع بطاقة للأخضر واثنتين للعنابي قبل اللقاء الذي يجمعهما، السبت، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضمن نصف النهائي.

وتعود أول حالات الطرد إلى مواجهة المنتخبين في «خليجي 14» عام 1998 في البحرين حينها أشهر الحكم الإسباني مانويل دياز فيجا البطاقة الحمراء في وجه الراحل محمد الخليوي، مدافع الأخضر، عند الدقيقة 92 قبل نهاية اللقاء بالتعادل السلبي.

ولم تقتصر الحمراء في مباراة أواخر التسعينيات على الخليوي، إذ غادر القطري عبد العزيز حسن الملعب مطرودًا أيضًا في الدقائق الأخيرة بعد احتكاكات عنيفة شهدها اللقاء قبل صافرة النهاية.

وانتظر سجل مواجهات المنتخبين حتى «خليجي 18» عام 2007 في أبوظبي ليسجل البطاقة الحمراء الثالثة حين طرد الحكم الماليزي محمد صبح الدين القطري إبراهيم الغانم، مدافع العنابي، عند الدقيقة 75 بعد تدخل قوي على ياسر القحطاني، مهاجم الأخضر حينها، لتنتهي المواجهة بالتعادل 1ـ1.

وتأتي مواجهة السبت بعد تأهل الأخضر إلى نصف النهائي متصدرًا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، عقب ثلاثة انتصارات متتالية أمام الكويت وعُمان والعراق، فيما عبر المنتخب القطري وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.

وشهدت النسخة الجارية من كأس الخليج ثلاث بطاقات حمراء قبل الدور نصف النهائي، كانت من نصيب القطري أحمد فتحي والبحريني عباس العصفور والكويتي عبد الوهاب العوضي.