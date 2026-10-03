أفضلية إماراتية تاريخية.. وفرحة عمانية في نهائي 2018

يسعى منتخب الإمارات الأول لكرة القدم إلى تكريس أفضليته التاريخية على نظيره العماني في المواجهات المباشرة بينهما على مستوى كأس الخليج العربي، عندما يلتقيان في ثاني تحديات الدور نصف النهائي لـ «خليجي 27»، إذ حسم الأبيض 12 من أصل 23 مواجهة سابقة بين الطرفيْن، مقابل 3 انتصارات للأحمر، و8 تعادلات.

وعلى الرغم من الأفضلية الإماراتية، كشف المنتخب العماني عن شخصية قوية في مواجهات المنتخبيْن، فجاءت أغلب النتائج متقاربة، وسطّر الأحمر على 3 انتصارات متتالية بين 2003 و2007، كما شقّ طريقه نحو تتويجه الثاني والأخير عام 2018 بعدما ابتسمت له ركلات الترجيح أمام الإمارات.

وحملت نسخة قطر 1976 المواجهة الخليجية الأولى بين الطرفيْن، وأسفرت عن حصول المنتخب العماني على أول نقاطه تاريخيًا في كأس الخليج، خلال مشاركته الثانية بعد تعادل الفريقيْن بهدف لمثله في الجولة الأخيرة.

وكتب منتخب الإمارات حقبة أولى من الأفضلية على شقيقه العماني في أول 12 مواجهة مباشرة بينهما في كأس الخليج، في الفترة ما بين 1976 و2002، والتي لم يعرف فيها الأحمر طعم الفوز، فشهدت 4 تعادلات، و8 انتصارات إماراتية، من بينها الفوز الأعرض في مواجهات المنتخبيْن، بنتيجة 4-0 في نسخة 1979.

وعرفت هذه الفترة بصمات تألق لنجوم بارزين في الكرة الإماراتية، ومن بينهم عدنان الطلياني الذي سجل مرتين في الشباك العمانية، وفهد خميس الذي طبع بصمته التهديفية في 4 مباريات أمام عمان بين 1982 و1990، ليكون الهداف التاريخي لهذه المواجهة على مستوى بطولات الخليج.

وغيّر منتخب عمان المعادلة في الفترة ما بين 2003 و2007، إذ نجح بقلب الموازين عبر تحقيقه 3 انتصارات على الإمارات في 3 نسخ متتالية، آخرها في المباراة الافتتاحية لنسخة 2007، عندما فاز بهدفيْ فوزي بشير وعماد الحوسني على الإمارات في أبوظبي، لكن الكلمة العليا في تلك النسخة كانت لأصحاب الأرض، إذ تواجه الفريقان مرة أخرى في المباراة النهائية، وشق المنتخب الإماراتي طريقه نحو لقبه الأول بعد فوزه بهدف وحيد سجله إسماعيل مطر.

وبدأ منتخب الإماراتي حقبة ثانية من الأفضلية في مواجهاته مع عمان بعد تتويجه في 2007، إذ شهدت المواجهات الـ 7 الأخيرة بينهما 3 انتصارات للأبيض، مقابل 4 تعادلات، إلا أنّ أحد هذه التعادلات كتب فرحة عمانية، وكان ذلك في نهائي نسخة 2018، إذ اعتلى المنتخب العماني المنصة بعد فوزه بركلات الترجيح، عقب تعادل الفريقيْن سلبًا في الشوطيْن الأصليين والإضافيين، علمًا أن عمر عبد الرحمن أهدر الركلة الترجيحية الإماراتية الأخيرة.

وقبل تحديهما المرتقب في نصف نهائي خليجي 27، لم يسبق للأبيض والأحمر أن التقيا في المربع الذهبي خلال النسخ السابقة، إلا أنهما تواجها في مباراة تحديد المركزيْن الثالث والرابع لنسخة 2014، وحصل حينها المنتخب الإماراتي على الميدالية البرونزية، بعد فوزه بهدف نظيف سجله علي مبخوت.