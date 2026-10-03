جيسوس: رونالدو أيقونة.. والأهم مواجهة النرويج

وصف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، مواطنه كريستيانو رونالدو بالأيقونة في المنتخب دون أن يكشف عن أي تطورات بشأن مستقبله، مشددًا في الوقت ذاته على أن الأهم بالنسبة له هو مواجهة النرويج، الأحد ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وغادر رونالدو قائد الفريق النصراوي، معسكر منتخب بلاده، عقب نهاية المؤتمر الصحافي لمواطنه جورجي جيسوس، مدرب المنتخب، الأربعاء، الماضي، ما أثار جدلًا كبيرًا حول العلاقة بين الطرفين.

وسيطرت التساؤلات حول مستقبل رونالدو مع المنتخب على المؤتمر الصحافي لجيسوس، السبت والخاص بمواجهة النرويج، وقال المدرب البرتغالي ردًا على سؤال بشأن عودة رونالدو قائلًا: «كريستيانو رونالدو أيقونة في المنتخب والبرتغال، وبعد لقاء النرويج لدينا وقت طويل للحديث عن هذه المسألة».

وأضاف جيسوس: «التركيز على المنتخب في المقام الأول، ولدينا لقاء النرويج، وعلينا رفع علم البرتغال عاليًا، ومنافسنا ضمن أفضل خمسة منتخبات في أوروبا، ولديه لاعبون رائعون».

وتابع مدرب المنتخب البرتغالي: «علينا أن نركز على النرويج ونحللهم ونحصل على نتيجة تؤهلنا إلى الدور ربع النهائي».

وعن تأثير خروج كريستيانو على كأس العالم 2030 التي تستضيفها البرتغال إلى جانب إسبانيا والمغرب، أجاب جيسوس: «لقد تأهلنا إلى تلك البطولة، ونأخذ كرة القدم يومًا بعد يوم، ولا أريد أن أحيد عن ما هو أمامي، ومباراة النرويج هي الأهم الآن، ونتوقع من أنفسنا أن نؤدي بشكل جيد، والمشكلة التي تواجهنا الآن اسمها النرويج».

ورفض جيسوس أن تكون هذه الفترة هي الأصعب في مسيرته التدريبية، وأوضح: «أصعب شيء في مسيرة أي مدرب كرة قدم أن يجد الحلول حينما لا يستطيع الفوز، وحينما يفوز يشعر بالفخر، والفوز على الدنمارك جعلني فخورًا للغاية».

وأشار جيسوس إلى أن جواو فيليش لاعب الفريق النصراوي سيكون أحد خياراته في التشكيلة أمام النرويج بعد اكتمال جاهزيته.