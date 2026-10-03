دورة بكين.. إيلينا تودّع أمام المصنفة 118

ودَّعت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنَّفة الأولى عالميًّا، دورة بكين الصينية للتنس من دورها الثاني في مفاجأةٍ مدوِّيةٍ بخسارتها أمام الأرمينية ألينا شاراييفا، المصنَّفة الـ 118، 6ـ3 و4ـ6 و3ـ6، السبت.

وخاضت ريباكينا، البالغة 27 عامًا، أول مباراةٍ لها منذ انتزاعها صدارة التصنيف العالمي بعد فوزها ببطولة الولايات المفتوحة في نيويورك، لكنَّ شاراييفا خرجت منتصرةً بعد أن قلبت تأخرها بمجموعةٍ.

وقالت شاراييفا «24 عامًا» التي تشارك للمرة الأولى في بطولة بكين: «لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير». مضيفةً: «هذا أمرٌ لا يُصدق».

وأثنت على المصنَّفة الأولى بالقول: «إنها لاعبةٌ مذهلةٌ. بالنسبة لي، هذا أشبه بحلمٍ أصبح حقيقةً».

وتابعت الأرمينية: «سأكون سعيدةً جدًّا بالبقاء لأيامٍ أخرى في بكين. أعتقد أنني لا يجب أن أتوقَّف عن الإيمان أبدًا».

وبدأت ريباكينا المباراة بقوةٍ، وحسمت المجموعة الأولى لصالحها، لكن سبعة أخطاء مزدوجة منحت منافستها زمام المبادرة في المجموعة الثانية.

وحاول الجمهور تشجيع ريباكينا للعودة إلى أجواء المنافسة في المجموعة الثالثة الحاسمة، لكنَّ شاراييفا حافظت على إرسالها، لتفوز بالمباراة بعد ساعتين و11 دقيقة.

وتواجه شاراييفا اللاعبة البريطانية سوناي كارتال في الدور الثالث.