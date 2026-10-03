بمشاركة كومان وغريب.. النصر يكسب تجربة الأنوار

كسب فريق النصر الأول لكرة القدم نظيره الأنوار «درجة أولى» بـ2ـ1 خلال المواجهة التدريبية التي جرت السبت في مركز «دار النصر» التدريبي، ضمن برنامج تحضيراته لاستئناف مشواره بعد فترة التوقف الجارية.

وسجَّل ثنائية الفريق النصراوي كل من السنغالي ساديو ماني وسعد حقوي.

وشهدت المباراة مشاركة الفرنسي كينجسلي كومان وعبد الرحمن غريب بعد إكمالهما برنامجهما التأهيلي.

وتعافى كومان من إصابة في العضلة الخلفية، بينما تماثل غريب للشفاء بعد إصابته بتمزق في مفصل القدم.

وكانت «الرياضية» أشارت الإثنين الماضي إلى أنَّ الفريق النصراوي سيخوض مواجهة تجريبية أمام الأنوار، بهدف الاطمئنان على عودة اللاعبين بعد الإصابة، مثل الفرنسي كينجسلي كومان وعبد الرحمن غريب، وإعادة حساسية المباريات للبقية، خلال فترة التوقف الجارية، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27».

وإضافة إلى كومان وغريب، اعتمد الأسترالي آنج بوستيكوجلو، مدرب الأصفر، على 10 لاعبين آخرين أمام الأنوار، وهم: البرازيلي بينتو ماتيوس حارس المرمى، عواد أمان، الإسباني إينيجو مارتينيز، نادر الشراري، ماجد قشيش، البرازيلي أنجيلو جابرييل، البرتغالي سامو كوستا، سامي النجعي، سعد حقوي، والسنغالي ساديو ماني.

ويعاود الفريق النصراوي رحلة الدفاع عن لقب دوري روشن السعودي، الجمعة المقبل، عندما يواجه الدرعية على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الثامنة.