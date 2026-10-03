«الأخضر» يعود إلى الوقت الإضافي بعد 16 عاما

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراةً ممدَّدةً إلى وقتٍ إضافي في بطولة كأس الخليج للمرة الأولى منذ نهائي 2010 بعد تخييم التعادل السلبي على الشوطين الأصليين من مواجهته مع قطر، السبت، لحساب دور الأربعة من النسخة الـ 27 الجارية.

وغابت الأهداف عن أكثر من 90 دقيقةً خاضها المنتخبان على مدى شوطَي المباراة، التي يحتضنها ملعب «الإنماء» في جدة.

وقبل 16 عامًا، لعب «الأخضر» شوطين إضافيين أمام الكويت في نهائي بطولة «خليجي 20»، التي نظَّمتها قطر، بعد التعادل 0ـ0 في الوقت الأصلي أيضًا.

واستقبلت شباك «الصقور» هدفًا كويتيًّا في ثالث دقائق الشوط الإضافي الأول، كلَّفها خسارة اللقب.