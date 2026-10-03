الاتحاد يمطر الوحدة بـ8 أهداف

أمطر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم شباك نظيره الوحدة بـ8ـ2 خلال المواجهة التجريبية المغلقة التي جمعتهما السبت على ملعبه، ضمن تحضيراتهما خلال فترة التوقف الجارية.

وتناوب على أهداف الاتحاد كل من المغربي يوسف النصيري «هاتريك»، مروان الصحفي «هدفين»، صالح الشهري، الهولندي ستيفن بيرجوين، وأحمد الجليدان.

وعمد الألماني ينس فيسينج، مدرب الفريق الجداوي، إلى منح الفرصة لأكبر عدد من لاعبيه، بهدف الوقوف على جاهزيتهم البدنية والفنية، خلال فترة التوقف المتزامنة مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة «خليجي 27».

وينتظر الفريق الاتحادي عديد من التحديات بعد التوقف، وفي مقدمتها مواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، السبت المقبل، على ملعب المملكة أرينا في قمة مواجهات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 17 نقطة، متأخرًا بنقطة واحدة عن الهلال المتصدر بعد مرور سبع جولات من الدوري.