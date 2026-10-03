ممتاز السيدات.. الاتحاد يكتسح الترجي

اكتسح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات نظيره الترجي 4ـ0، السبت، على ملعب الأخير في القطيف، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.

وافتتحت داليا عادل أهداف المباراة عند الدقيقة «19»، وعززت الباراجويانية ليثيا شامورو النتيجة بالهدف الثاني «41»، وأضافت الجزائرية لينا بوساحة الهدفين الثالث والرابع «48 و76».

وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع، بينما ظلَّ الترجي في المركز الثامن والأخير دون نقاط بعد أن مني بخسارته الرابعة على التوالي.