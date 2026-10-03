بالترجيح.. الأخضر يعبر إلى النهائي الخليجي السادس

وصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس الخليج للمرة السادسة بعد تغلُّبه على نظيره القطري، السبت، بركلات الترجيح التي احتكما إليها إثر تعادلهما دون أهدافٍ خلال الوقتين الأصلي والإضافي من مواجهتهما على ملعب «الإنماء» ضمن دور الأربعة من النسخة الـ 27 الجارية في جدة.

وعجز المنتخبان عن هزِّ الشباك طوال الوقت الأصلي، لتتمدَّد المباراة إلى شوطين إضافيين مدة كلٍّ منهما ربع ساعةٍ.

وتواصل غياب الأهداف في نصف الساعة المُضاف، ليلجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح من أجل فض الاشتباك، وتسمية أول طرفٍ في المباراة النهائية.

وأهدر المعز علي ركلة قطر الأولى بتسديدها أعلى عارضة محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي، فيما سجَّل عبد الله الحمدان باكورة ركلات «الأخضر».

ونجح إدميلسون جونيور في تسجيل الثانية لقطر، وردَّ عليه محمد كنو بتنفيذٍ ناجحٍ أيضًا.

وبدأ العويس في التألُّق انطلاقًا من الركلة الثالثة التي سدَّدها جاسم جابر، وردَّها حارس مرمى «الصقور»، ليصبح المنتخب السعودي أمام فرصتين لحسم بطاقة التأهل.

وأهدرت الفرصة الأولى بإضاعة حسَّان تمبكتي الركلة الثالثة لـ «الأخضر» بفضل قراءةٍ موفَّقةٍ لمحمود أبو ندى، حارس قطر، وعوَّضها العويس بالتصدي مرتين لركلة بوعلام خوخي التي أعيدت بسبب تقدم الحارس السعودي.

ومجدَّدًا أهدر المنتخب السعودي بعدما تصدَّى أبو ندى لركلة فراس البريكان الرابعة، فيما سجَّل أحمد الجانحي الخامسة لقطر، لتتعادل الكفَّتان 2ـ2 مع تبقي الركلة الختامية لـ «الصقور».

وتقدَّم مختار علي لتسديد الركلة، وأسكنها الشباك معلنًا تأهل المنتخب إلى المباراة النهائية لمرَّةٍ جديدةٍ بعد أعوام 1974 و2009 و2010 و2014 و2019.

وسيلتقي المنتخب في النهائي، الثلاثاء المقبل، الفائز من المباراة الأخرى ضمن دور الأربعة بين الإمارات وعُمان.