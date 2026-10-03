تشافي: «أيام فيفا» الجديدة تهدّد اللاعبين

انضمَّ الإسباني تشافي هرنانديز، مدرب المنتخب الهولندي الأول لكرة القدم، إلى منتقدي جدولة المباريات الدولية الموسَّعة في شكلها الجديد، لافتًا إلى أن خوض أربع مبارياتٍ في دوري الأمم الأوروبية خلال 11 يومًا ينطوي على مخاطرَ كبيرةٍ.

وبدلًا من خوض مباراتين دوليتين خلال تسعة أيامٍ على مدار سبتمبر وأكتوبر، جمع الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» العام الجاري فترتَي التوقف في واحدةٍ، تشمل أربع مبارياتٍ، ما أدى إلى جدولٍ مكثفٍ.

وقال تشافي في مؤتمرٍ صحافي، السبت: «هذا الجدول ليس جيدًا. ليس للمنتخبات ولا للأندية التي تمنح لاعبيها للمنتخبات، ويعودون إليها مصابين».

ويضمُّ المنتخب الهولندي 23 لاعبًا جاهزًا لمواجهة صربيا ضمن المجموعة الثانية من المستوى الأول في أيندهوفن، الأحد، بعد إصابة برايان بروبي، ولوتشاريل جيرترويدا، وكودي خاكبو، ويان بول فان هيكه في آخر ثلاث مبارياتٍ، وعودتهم إلى أنديتهم.

وأضاف تشافي: «مثل هذا الجدول المزدحم بالمباريات بعد ثلاثة أشهرٍ من انتهاء كأس العالم بمنزلة إثارةٍ للمتاعب، هذا إضافةً إلى التدريبات، والسفر، والتعافي من المباريات، وأشياء من هذا القبيل. من الغريب للغاية تنظيم فترة توقفٍ دوليةٍ في هذه المرحلة من الموسم».

واقترح لاعب الوسط ونجم ومدرب برشلونة السابق، الذي تولى قيادة هولندا أغسطس الماضي، أن تعيد السلطات المختصَّة النظر في هذا الوضع.

وقال: «أفضِّل خوض مباراتين دوليتين فقط، إذ سيكون هذا أفضل للجميع. حسبما علمت، تقرَّر قبل فترةٍ طويلةٍ أن نخوض أيضًا أربع مبارياتٍ في هذه المرحلة من العام المقبل».

وكانت فترة التوقف الدولي تمثِّل تحديًا دائمًا لمدربي المنتخبات في ظل غياب الخبرة لديهم حول كيفية التعامل مع إدارة الجهد الإضافي للاعبين.

واستدعى يورجن كلوب، مدرب ألمانيا الجديد، 44 لاعبًا في تشكيلتين منفصلتين على الرغم من أن نتائج المنتخب كانت متفاوتةً.

في حين ذكر الألماني توماس توخيل، مدرب إنجلترا، الأسبوع الماضي، أن التغيُّر في التدريبات، وأسلوب العمل، واللعب بين المنتخب والنادي ينطوي على مخاطرَ معينةٍ، وأن هذا النظام الجديد لا يؤدي إلا إلى تفاقم المخاطر بدلًا من تخفيفها.

بينما كشف لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، عن أن النظام الجديد لا يعجبه، لافتًا إلى أن القديم كان يوفر لهم قدرًا أكبر من الراحة، ويراعي صحة اللاعبين بشكلٍ أفضل.

وستكون فترات التوقف الدولي الثلاث المقبلة في نوفمبر ومارس ويونيو معتادةً «لمدة تسعة أيامٍ»، وستضمُّ مباراتين، لكنَّ «فيفا» حدَّد فترة توقفٍ مشتركة بين سبتمبر وأكتوبر مدتها 16 يومًا للأعوام الأربع المقبلة حتى 2030.