لوبيتيجي: خسرنا أمام المنتخب الأفضل

تحسَّر الإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم، على تسبُّب ركلات الترجيح في مغادرة «العنَّابي» منافسات «خليجي 27» من دور الأربعة، السبت، على يد المنتخب السعودي، الذي وصفه بالفريق الأفضل في البطولة.

وفي مؤتمرٍ صحافي تلا اللقاء، قال المدرب: «نشعر بالحزن لعدم التأهل إلى النهائي. لعبنا مباراةً صعبةً أمام جمهورٍ قوي وصعبٍ، وحاولنا إجراء بعض التغييرات على التشكيلة للدخول إلى المباراة بأفضلٍ طريقةٍ».

وأضاف: «نشعر بخيبة أملٍ كبيرةٍ بسبب الخسارة بركلات الترجيح، لكنَّني فخورٌ بما قدَّمه اللاعبون من روحٍ قتاليةٍ. تحدَّثت معهم، وقلت لهم إننا واجهنا أفضل فريقٍ في البطولة، ويضمُّ عناصرَ ذات قدراتٍ كبيرةٍ، وسعيدٌ بما قدَّمتموه».

وبرَّر انتهجه أسلوبًا دفاعيًّا في اللقاء بالقول: «كان علينا اللعب بطريقةٍ دفاعيةٍ، ومع ذلك سنحت لنا بعض الفرص للتسجيل. كان بإمكاننا انتهاج أسلوبٍ هجومي، لكنَّ فريقنا كان مرهقًا، كما أن المنافس لعب بطريقةٍ دفاعيةٍ، ما جعل التسجيل أمامه صعبًا. لم يتمكَّن الطرفان من التسجيل، وأيضًا الطقس كان مؤثِّرًا في المباراة».

وتابع: «حاولت اختيار اللاعبين القادرين على القتال حتى النهاية، ووصلنا إلى ركلات الترجيح، وخسرنا».

وشرح سبب اختياراته وتبديلاته قائلًا: «في كل مباراةٍ نختار الأفضل للفريق بهدف تقديم أفضل ما لدينا. بصفتي مدربًا، يجب عليَّ اختيار اللاعب الأنسب بغض النظر عن الأسماء».

وأردف: «بسبب إرهاق بعض اللاعبين، اخترت بدائلَ هجوميةً، وكانت التغييرات جيدةً خلال المباراة».

وعن اختيار منفِّذي ركلات الترجيح، التي أهدرت قطر ثلاثًا منها، أوضح: «اخترت أفضل اللاعبين لتنفيذ ركلات الترجيح، وتحدَّثت معهم قبل المباراة عن إمكانية وصولنا إلى هذه المرحلة».

وأكمل: «ركلات الترجيح كانت صعبةً. رغم تدرُّبنا عليها في آخر حصةٍ تدريبيةٍ، وإجادة اللاعبين فيها، لكنَّنا تحت ضغط المباراة، لم نُوفَّق في تنفيذها».