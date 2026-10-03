سباعية إنجليزية تمزّق شباك كرواتيا

تغلَّب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم على مضيفه الكرواتي 7ـ0، السبت، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وتُعدُّ هذه النتيجة أكبر هامش فوزٍ لإنجلترا على منتخبٍ مصنَّفٍ ضمن الـ 50 الأوائل في قائمة «فيفا» منذ عام 1992، حسبَ «أوبتا».

وحسم الإنجليز النتيجة في الشوط الأول برباعيةٍ من القائد هاري كين في الدقيقة 8، وجود بيلينجهام «21»، وأنتوني جوردون «39»، وبوكايو ساكا «45».

وأضاف «الأسود الثلاثة» هدفين في الشوط الثاني، بدايةً عبر كين الذي أحرز هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه بعد تمريرةٍ من إليوت أندرسن «53»، ثم عاد مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، ومرَّر كرةً حاسمةً إلى بوكايو ساكا الذي أودعها الشباك «68» قبل أن يخرج، ويحلَّ بدلًا منه مورجان روجرز «70» الذي اختتم المهرجان التهديفي «87».

ورفع كين، البالغ 33 عامًا، رصيده إلى 89 هدفًا في 124 مباراةً بقميص المنتخب، كما أصبح أول لاعبٍ يسجل عشرة أهدافٍ أو أكثر في ثلاثة أعوامٍ مختلفةٍ بقميص «الأسود الثلاثة»، حسبَ «أوبتا».

وبلغ مجموع أهداف اللاعب في 2026 «11»، وفي 2019 «12»، وفي 2021 «16».



وعلى الرغم من محاولات المدرب سلافن بيليتش تدعيم خط دفاعه بإخراج المخضرم لوكا مودريتش «41 عامًا»، لاعب الوسط، وإدخال كريستيان ياكيتش في الدقيقة 57 إلا أن الكروات فشلوا في إيقاف المدِّ الإنجليزي، وتحديدًا أمام بيلينجهام الذي أضاف إلى رصيده التهديفي ثلاث تمريراتٍ حاسمة، ليصبح نجم وسط ريال مدريد الإسباني أول لاعب وسطٍ يسهم بأربعة أهدافٍ في مباراةٍ مع إنجلترا منذ أن سجل ديفيد بلات أربعة أهدافٍ ضد سان مارينو، فبراير 1993 بحسب «أوبتا».

وجرت المباراة، التي كان من المقرَّر أن تُلعَب خلف أبوابٍ مغلقةٍ لأسبابٍ تأديبيةٍ، أمام أكثر من 6000 طفلٍ تم دعوتهم من قِبل الاتحاد الكرواتي، وفقًا لما تسمح به اللوائح، وأمام نحو 100 من المشجعين الزائرين.

وحقَّقت إنجلترا فوزها الثاني تواليًا بعد الانتصار 2ـ0 على تشيكيا خارج الديار، الذي جاء بعد الخسارة على أرضها أمام إسبانيا، بطلة العالم، 2ـ3 افتتاحًا.

ورفع «الأسود الثلاثة» رصيده إلى ست نقاطٍ في المركز الثاني خلف إسبانيا المتصدرة بالرصيد نفسه، التي تلعب حاليًّا أمام تشيكيا «3»، فيما تجمَّد رصيد كرواتيا عند ثلاث نقاطٍ أيضًا في المركز الثالث.