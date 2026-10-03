دونيس: طالبت اللاعبين بالقتال.. ودفاع قطر صعّب المباراة

نَسَبَ اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، صعوبة الانتصار على قطر، السبت، في نصف نهائي «خليجي 27» إلى الأسلوب الدفاعي للمنافس، مشيرًا إلى أحقية «الأخضر» بالفوز، وتوقَّع تقديم لاعبيه أداءً مميَّزًا في المباراة النهائية.

وعقب تخطي «العنَّابي» بركلات الترجيح في دور الأربعة، قال دونيس: «أهنِّئ اللاعبين على الأداء العالي. هناك لحمةٌ وشراسةٌ منهم، ويقدِّمون أفضل ما لديهم. مباراة اليوم كانت صعبةً أمام منتخب قطر، الذي يمتلك الخبرة، ويدافع بصورةٍ مميَّزةٍ، ما عقَّد الأمور علينا. مع ذلك صنعنا بعض الفرص لتسجيل الأهداف، لكنَّنا لم نتمكَّن من استثمارها، وهذا أمرٌ طبيعي في كرة القدم».

وأضاف: «البطولة قصيرةٌ، والإجهاد مؤثِّرٌ، وأعتقد أننا نستحقُّ الفوز بعد الأداء المميَّز».

ورفض التعليق على أداء حكم المباراة، مشيرًا إلى توجيه تركيزه «على الخطوة الأخيرة، وحاجة المنتخب إلى وقفة الجماهير، التي لها تأثيرٌ قوي عليه».

وعاد معلِّقًا على الحكم بالقول: «الحكم لم يرَ بعض الأمور بالطريقة التي رأيتها بها، لكنَّنا نحترم قراراته، وكل ما يفعله في الملعب».

ورصد ملاحظاته على الأداء قائلًا: «أكبر مشكلةٍ واجهتنا اليوم كانت في الكرات الثابتة، كما عانينا من بعض المشكلات بسبب إجهاد عددٍ من اللاعبين». رافضًا الحديث عن المسؤولية الفردية لأي لاعب.

وتابع: «نسعى إلى التعامل مع كل مباراةٍ على حدة، ونحاول الاستشفاء بصورةٍ جيدةٍ، وتقديم أفضل الاستراتيجيات في المباريات».

وأشار إلى نقطةٍ إيجابيةٍ: «أفضل ما لدينا حتى الآن أننا لعبنا خمس مبارياتٍ، ولم نستقبل أهدافًا، وهذا يعود إلى أداء اللاعبين، ومهاراتهم، وقدراتهم داخل الملعب»، مستدركًا: «لكنَّنا ارتكبنا خطأً بالسماح للخصم بصناعة الفرص أمامنا».

وأردف: «خطوةً بخطوةٍ، سنصنع هويتنا الخاصة، ويجب علينا اللعب بها، ونعمل على ذلك».

وزاد: «كانت لدينا استراتيجيةٌ خاصَّةٌ لمباراة اليوم، ولعبنا في الشوط الأول بطريقةٍ، ثم أجرينا تغييراتٍ خلال الشوط الثاني حتى نؤدي بصورةٍ مختلفةٍ، ونصنع الأهداف. كانت مباراةً صعبةً، وأعتقد أننا لم نتخذ القرارات المناسبة في أوقاتٍ منها».

وفسَّر حديثه: «يجب أن يكون هناك توافقٌ بين المدرب واللاعبين. كان من المفترض أن نلعب بصورةٍ هجوميةٍ أفضل، لكن أيضًا الخصم لعب بطريقةٍ دفاعيةٍ، ما صعَّب علينا المباراة».

وأكمل: «كانت هناك بعض المشكلات بسبب إجهاد اللاعبين، لكنَّني سعيدٌ بما حدث، واللاعبون سيقدِّمون نهائيًّا مميَّزًا، وهذا ما ننتظره منهم».

وكشف عن رسائله للاعبين: «تحدَّثت مع اللاعبين بعد نهاية اللقاء عن ضرورة شكر الجماهير وتهنئتها على دعمها وتأثيرها فينا طوال المباراة، وليس فقط خلال ركلات الترجيح. كانت لي كلمةٌ معهم كذلك قبل المباراة، طالبتهم خلالها بالقتال داخل الملعب، وأكدت لهم قدرتنا على تحقيق الانتصار، وكذلك قبل بداية ركلات الترجيح».

وسيلتقي المنتخب في النهائي، الثلاثاء المقبل، الفائز من المباراة الأخرى ضمن دور الأربعة بين الإمارات وعُمان.