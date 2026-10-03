أيسلندا تتصدر بثلاثية بلغاريا.. وإستونيا تكسب لوكسمبورج

تصدر المنتخب الأيسلندي الأول لكرة القدم المجموعة الرابعة بالمستوى الثالث في دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه السبت على ضيفه البلغاري بثلاثية نظيفة.

وعلى ملعب «لاوجارد السفولور» في ريكيافيك ضمن الجولة الثالثة افتتح أوري أوسكارسون التسجيل «37»، ثم أضاف الثاني «60»، واختتم الثلاثية مارتن إليرتسون «90».

ورفعت أيسلندا رصيدها إلى سبع نقاط، بينما تجمدت بلغاريا في المركز الأخير بنقطة واحدة.

أما المركز الثاني بالمجموعة فكان من نصيب إستونيا «5»، بعد أن تغلبت اليوم نفسه بهدف دون رد على لوكسمبورج الثالثة «3».

سجَّل هدف المباراة الوحيد على ملعب «إيه لي كوك أرينا» في تالين راسموس بيتسون «5».