النهائي الرابع يضع الإمارات أمام الأخضر

ضرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم موعدًا مع الأخضر السعودي في نهائي بطولة «خليجي 27» بعد فوزه على نظيره العُماني 1ـ0، السبت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وسجَّل عثمان كمارا هدف المباراة الوحيد برأسيةٍ عند الدقيقة 22 من اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وأهدر «الأبيض» فرصة مضاعفة النتيجة من ركلة جزاءٍ، إذ عجز لاعبه نيكولاس خيمينيز عن ترجمتها إلى هدفٍ حيث تصدَّى لها إبراهيم المخيني، حارس مرمى المنتخب العُماني، في الدقيقة 55.

وبهذه النتيجة، بلغ المنتخب الإماراتي نهائي البطولة الخليجية للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2007 و2013 و2018، علمًا أنه تمكَّن مرَّتين من حسم النهائي لصالحه، والتتويج باللقب «خليجي 18 و21».

في المقابل، انتهى مشوار المنتخب العُماني، وصيف النسخة الماضية، بعد أن تكبَّد الخسارة الثانية خلال مسيرته في البطولة.

ويلتقي المنتخبان الإماراتي والسعودي في النهائي، الثلاثاء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.