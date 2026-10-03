«أخضر الخليج»

بدأ منتخبنا السعودي في بطولة خليجي الديار العربية 27 بداية مبشرة وواعدة بل وتدريجية، ففي مباراة الافتتاح «ديربي الخليج» أمام المنتخب الكويتي نجح في تحقيق الفوز الأول بهدف لهمام ـ الموهبة القادمة ـ رغم أنَّ الأداء لم يكن ممتعًا وقويًّا بشكل كبير، لكنه كان مقنعًا إلى حد ما، لكنه انفجر في مباراة عمان خصوصًا في الشوط الأول، الذي تقدم فيه بثلاثية نظيفة كانت قابلة للزيادة سواء في بقية الشوط أو في الشوط الثاني الذي سعى فيه «دونيس» لتهدئة الرتم وإجراء كل التبديلات المتاحة لإراحة بعض اللاعبين وخوفًا من الإصابات، خصوصًا العضلية جراء الإرهاق بتتابع المباريات في فترات زمنية قصيرة، وفي أجواء حارة رطبة، وكانت الثالثة ثابتة في مباراة العراق التي شهدت أحداثًا دراماتيكية تزامنًا مع مباراة عمان والكويت، وبعد أن كانت العراق متأهلة بعد الشوط الأول بتعادلها السلبي وتقدم الكويت نجح المنتخب السعودي بالفوز بهدفين نظيفين، وفازت عمان بثلاثية لتتأهل بالقرعة ثانيًا بعد المنتخب السعودي.

الأخضر في دور المجموعات هو الأبرز، فهو الوحيد الذي حقق النقاط كاملة، وقد سجَّل ستة أهداف كثاني أقوى هجوم، ولم يدخل شباكه أي هدف كأقوى دفاع في البطولة.

في نصف النهائي واصل الأخضر سيطرته على المباراة أمام تكتل دفاعي قطري أغلق كل المنافذ أمام الهجوم السعودي، لتمتد المباراة لأشواط إضافية سارت على نفس المنوال حتى جاءت ركلات الترجيح، ليحضر العويس «بطل الليلة» ويتمكن من صد ثلاث ركلات ترجيح أحدها أعيدت، ويصل منتخبنا الوطني إلى نهائي الخليج الذي سيقام مساء يوم الثلاثاء القادم.



(السوط الأخير)



أنا السّعودي رايتي رمز الإسلام.

وأنا العرب واصل العروبة بلادي

وأنا سليل المجد من بدأ الأيام

الناس تشهد لي ويشهد جهادي