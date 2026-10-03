المرة التاسعة.. ركلات الترجيح سعودية

ابتسمت ركلات الترجيح للمرَّة التاسعة تاريخيًّا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وأهدته بطاقة التأهل إلى نهائي «خليجي 27» بعد تخطي نظيره القطري، السبت، في دور الأربعة.

واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي على ملعب «الإنماء» في جدة.

وتمكَّن «الأخضر» من التغلُّب 3ـ2 على منافسه بركلات الترجيح، وبلغ النهائي للمرة السادسة تاريخيًّا.

وحسبَ موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني، خاض «الصقور» ركلات الترجيح 13 مرَّةً تاريخيًّا، فازوا في تسعٍ، وخسروا أربعًا.

وللمرَّة الثانية فقط يصل المنتخب إلى «الترجيح» في كأس الخليج بعد خسارته عن طريقها لقب نسخة 2009 أمام عُمان.

وفاز الأخضر بركلات الترجيح على كلٍّ من إيران «مرَّتين»، وكوريا الجنوبية والإمارات في كأس آسيا، وقطر في كأس العرب، والعراق والكويت في دورة الألعاب الآسيوية، والأردن في بطولة فوكس الدولية 2011 قبل التغلُّب بها على «العنَّابي» في «خليجي 27».

في المقابل، أدارت ركلات الترجيح ظهرها له أمام عُمان «مرَّتين» في كأس الخليج، وبطولة سنغافورة الدولية 2007، وكوريا الشمالية في دورة الألعاب الآسيوية، وكوريا الجنوبية في كأس آسيا.