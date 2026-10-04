إسبانيا تذيق التشيك الخسارة الثالثة

سجل المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم فوزه الثالث تواليًا في دوري الأمم الأوروبية بتغلُّبه، السبت، على ضيفيه التشيكي 3ـ1 ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول.

وبهذه النتيجة تصدَّر بطل العالم مجموعته بعد الجولة الثالثة بتسع نقاطٍ، فيما حلَّ المنتخب الإنجليزي في المركز الثاني بستٍّ بعد سحقه كرواتيا الثالثة 7ـ0. أمَّا التشيك، فتذيَّلت المجموعة بلا رصيدٍ.

وتقدَّم «لاروخا» في الشوط الأول بهدف لامين يامال في الدقيقة 6، وهو الثالث له في المسابقة وجميعها قبل الدقيقة العاشرة، حيث تسلَّم جناح برشلونة، البالغ 19 عامًا، الكرة بالقرب من منطقة الجزاء قبل أن يرسلها إلى أقصى الزاوية اليسرى للحارس. وأضاف القائد رودري الهدف الثاني «35» بعد تمريراتٍ بينه وبين داني أولمو، لتتهيأ الكرة أمامه في منتصف منطقة الجزاء، ويعالجها بقوةٍ إلى الشباك.

وفي الشوط الثاني، حاول التشيكيون العودة، وتمكَّنوا من تقليص الفارق أخيرًا بواسطة ييري سلاما بتسديدةٍ قريبةٍ زاحفةٍ إثر تمريرةٍ من آدم هلوجيك «69».

وجاء ذلك بعد التغييرات الأربعة التي أجراها المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي، وبدا أنها أضعفت الفريق بخروج يامال، وبيدري، وداني أولمو، وأليكس باينا.

ومع تراجع أداء إسبانيا، كادت أن تستقبل الثاني حين سجل راين ناديري هدفًا مستغلًّا خطًأ فادحًا من الحارس دافيد رايا، لكنَّ الحكم لم يحتسبه بداعي وجود خطأ أثناء الهجمة «80».

وأكمل المنتخب التشيكي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاديسلاف كريتشي إثر نيله بطاقتين صفراوين في ظرف ست دقائق «85».

واستغل الإسبان النقص العددي، وسجلوا الهدف الثالث عبر البديل ميكل ميرينو بتسديدةٍ قويةٍ من داخل المنطقة بعد متابعته كرةً، تصدى لها الحارس أنتونين كينسكي إثر تصويبةٍ من البديل الآخر فيكتور مونيوس «89».

بهذا الانتصار، أكَّدت إسبانيا تفوُّقها التاريخي على التشيك بفوزها بستٍّ من مواجهاتهما الثماني، مقابل تعادلين.

شرح الصورة: رودري، قائد المنتخب الإسباني، يحتفل بتسجيل الهدف الثاني في شباك التشيك، السبت، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول لدوري الأمم.. واحتفالية زميليه لامين يامال وميكل ميرينو بالهدفين الأول والثالث (رويترز والمركز الإعلامي - المنتخب الإسباني)