حضور الصقور والعنابي.. قياسي

حظي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال مواجهته مع نظيره القطري، السبت، في نصف نهائي «خليجي 27» بأكبر تعدادٍ جماهيري يحضر مباراةً له على أرضه ضمن البطولة تاريخيًّا.

وحسبَ الإحصائية التي عرضتها شاشة ملعب الإنماء في جدة، مسرح المباراة، بلغ عدد الحضور في المدرَّجات 51 ألفًا و342 مشجعًا، غالبيتهم من الجمهور السعودي.

وحطَّمت المباراة الرقم القياسي السابق، الذي سجَّلته مباراة المنتخب السعودي أمام العراق في الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، الثلاثاء الماضي، عندما حضر إلى الملعب ذاته 41 ألفًا و594 مشجعًا.

ووفقًا لموقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني، لم تشهد أي مباراةٍ سابقةٍ للأخضر على أرضه في كأس الخليج حضورًا جماهيريًّا أكبر مما سجلته النسخة الجارية.

وتستضيف السعودية البطولة للمرة الخامسة بعد نسخ 1972 و1988 و2002 و2014.