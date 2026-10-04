العويس يحسمها

تألَّق محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في «الترجيحية»، السبت، وقاد الأخضر إلى نهائي «خليجي 27» بعدما تصدَّى لركلتين أمام قطر، مانحًا زملاءَه بطاقة العبور تصوير: علي خمج