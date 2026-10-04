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العويس يحسمها

2026.10.04 | 01:04 am
تألَّق محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في «الترجيحية»، السبت، وقاد الأخضر إلى نهائي «خليجي 27» بعدما تصدَّى لركلتين أمام قطر، مانحًا زملاءَه بطاقة العبور تصوير: علي خمج
العويس يحسمها

العويس يحسمها

العويس يحسمها

العويس يحسمها

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