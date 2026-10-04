السكتيوي: لم نستحق الخسارة.. وأبوابنا مفتوحة

عبَّر المغربي طارق السكتيوي، مدرب المنتخب العُماني الأول لكرة القدم، عن حزنه بعد الخسارة أمام الإمارات 0ـ1، السبت، ضمن نصف نهائي «خليجي 27»، مشدِّدًا في الوقت ذاته على أنه خرج بدروسٍ مهمةٍ من هذه المشاركة.

وقال السكتيوي في المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء: «لم نستحق الخسارة أمام الإمارات، لذا أشعر بالمرارة والحزن. الجميع كان يطمح لأن نبلغ النهائي، ونُسعد الجماهير العُمانية التي ساندت المنتخب بشغفٍ كبيرٍ».

وأضاف المدرب: «قدَّمنا مباراةً جيدةً، وتحسَّن أداؤنا بصورةٍ واضحةٍ في الشوط الثاني، وكنا قريبين من إدراك التعادل، لكن خروج عبد الله فواز أثَّر في خياراتنا في وسط الملعب خلال الدقائق الأخيرة».

ووصف مدرب المنتخب العُماني المشاركة في البطولة الخليجية بالناجحة، وتابع: «خرجنا بكثيرٍ من الدروس والمكاسب على الرغم من بعض الأخطاء التي لا ترتبط بالجوانب الفنية والتكتيكية، بل بالتركيز والجوانب الذهنية والنفسية».

وأكمل السكتيوي: «الأخطاء في الكرات الثابتة من الملفات التي تحتاج إلى مزيدٍ من العمل والتصحيح. الإحلال داخل المنتخب أصبح ضرورةً، وليس اختيارًا، خاصَّةً مع تقدُّم عددٍ من اللاعبين في العمر، لكن هذا سيكون بالتدريج وليس إحلالًا شاملًا».

واختتم المدرب حديثه بالقول: «باب المنتخب سيكون مفتوحًا أمام الجميع، وأي لاعبٍ يستطيع تقديم الإضافة، ويلتزم بمنظومة العمل، سيكون مُرحَّبًا به».