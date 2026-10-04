النيران الصديقة تنقذ سويسرا.. وفنلندا تقلبها على ألبانيا

حوَّل المنتخب السويسري الأول لكرة القدم تأخره بهدفٍ إلى فوزٍ بـ 2ـ1 على سلوفينيا، السبت، ضمن منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية.

وعلى ملعب «ثيرموبلان أرينا» في مدينة لوسرن، تقدَّم الضيوف عبر المهاجم زان فيبوتنيك في الدقيقة 2، وأدركت سويسرا التعادل بنيرانٍ صديقةٍ من توقيع إيريك يانزا بالخطأ في مرماه «10».

وأحرز دان ندوي هدف الانتصار «38»، لتتصدَّر سويسرا المجموعة بتسع نقاطٍ، بينما تقاسمت إسكتلندا وسلوفينيا المركزين الثاني والثالث بأربع نقاطٍ لكلٍّ منهما.

وفي المباراة الثانية، عادت إسكتلندا بثلاث نقاطٍ مهمَّةٍ من ملعب مقدونيا الشمالية بالفوز عليها 2ـ0 على ملعب «فيليب الثاني أرينا» في العاصمة سكوبيه.

وسجل هدفَي إسكتلندا كيرون بوي في الدقيقة 7، وجون ماكجين «70» من ركلة جزاءٍ. ولعب الضيوف منقوصين عدديًّا بعد طرد سكوت ماكينا «83».

ولحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بالمستوى الثالث، قلبت فنلندا تأخرها بهدفٍ أمام ضيفتها ألبانيا إلى فوزٍ بـ 2ـ1.

وافتتح ري ماناي التسجيل لألبانيا بكرةٍ رأسيةٍ في الدقيقة الرابعة، لكنَّ فنلندا استغلَّت النقص العددي بعد طرد إيتريت بيريشا، حارس المرمى، في الدقيقة 22، وأدركت التعادل عبر ليو فالتا من ركلةٍ حرةٍ «26» قبل أن يضمن ليو والتا نقاط المباراة الثلاث من ركلةٍ حرةٍ أيضًا «71».

وبهذه النتيجة، رفعت فنلندا رصيدها إلى سبع نقاطٍ في الصدارة، بينما بقيت ألبانيا عند ست نقاطٍ بالمركز الثاني.

وكانت بيلاروسيا دكَّت شباك سان مارينو 4ـ0 ضمن المجموعة نفسها، لتبقى في المركز الثالث بأربع نقاطٍ، فيما تذيَّلت منافستها جدول الترتيب بلا رصيد.