زلاتكو: عاتبت اللاعبين.. ولست سعيدا بالأداء

أبدى الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، عدم رضاه عن أداء لاعبيه على الرغم من الفوز 1ـ0 على عُمان، السبت، ضمن نصف نهائي «خليجي 27»، متوقِّعًا في الوقت ذاته مواجهةً صعبةً أمام الأخضر السعودي في النهائي، الثلاثاء.

وفي المؤتمر الصحافي بعد نهاية اللقاء، قال زلاتكو: «هنَّأت اللاعبين، لكنَّني عاتبتهم على الأداء، خاصَّةً بعد تسجيلهم الهدف. لم أكن سعيدًا بهذا المستوى، لكنْ ما يهمُّنا أننا حققنا الهدف الكبير بالوصول إلى المباراة النهائية».

وأضاف مدرب المنتخب الإماراتي: «مواجهة المنتخب السعودي في النهائي ستكون صعبةً، لأنه يلعب وسط جماهيره الكبيرة».

وتابع الكرواتي: «لاعبو المنتخب السعودي متعبون لأنهم لعبوا شوطين إضافيين، كما أننا نمرُّ بضغط أيضًا. سأركز على تحليل الأخضر جيدًا من جميع الجوانب».

ونوَّه زلاتكو بحضور ومساندة الجماهير الإماراتية لمنتخب بلادها خلال مشواره في البطولة الخليجية، متمنيًا أن تواصل دعمها في النهائي، الذي وعد بأن يُقدِّم فيه كل ما لديه من أجل الفوز.