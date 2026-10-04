جائزة البحرين الكبرى.. فيرستابن يحصد المركز الأول

حقق الهولندي ماكس فيرستابن، سائق «ريد بول»، فوزه الأول الموسم الجاري بعدما توج بسباق جائزة البحرين الكبرى، الأحد، في ماليزيا، الذي تأخر انطلاقه حتى المحاولة الثانية بعد تأخير دام ساعة و40 دقيقة بسبب الأمطار.

واستعاد فيرستابن، بطل العالم أربع مرات والمنطلق من المركز الأول، الصدارة عقب دخول سيارة الأمان في وقت مبكر من السباق، ثم عبر خط النهاية متقدمًا على سائق مرسيدس ومتصدر بطولة العالم الإيطالي كيمي أنتونيلي، فيما حل سائق فيراري البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، ثالثًا على حلبة سيبانج الدولية.

لكن السباق انتهى بخيبة أمل لسائق مرسيدس الثاني البريطاني جورج راسل الذي اضطر إلى الانسحاب من المركز الثالث قبل خمس لفات من النهاية بعدما بدا أن وحدة الطاقة في سيارته تعرضت لعطل خلال فترة سيارة أمان متأخرة.

وانطلق فيرستابن من المركز الأول للمرة الأولى الموسم الجاري، بعد هيمنته على التجارب الحرة والتصفيات، لكن انطلاقته كانت بطيئة على الإطارات المتوسطة المخصصة للأجواء الماطرة، ما أتاح لثنائي مرسيدس أنتونيلي وراسل تجاوزه بسهولة في الظروف الرطبة في بداية السباق.

ودخلت سيارة الأمان إلى الحلبة في اللفة التاسعة بعد انزلاق الفنلندي فالتيري بوتاس «كاديلاك» إلى منطقة الحصى، فاستغل معظم السائقين الفرصة للدخول إلى المرآب وتبديل إطاراتهم إلى الإطارات الملساء مع الجفاف السريع للمسار.

واستعاد فيرستابن الصدارة التي لم يفرط بها حتى النهاية عقب انتهاء فترة سيارة الأمان، بعدما تجاوز أنتونيلي وراسل بسرعة وابتعد بفارق مريح.

وانطلق هاميلتون من المركز الثاني على إطارات جافة، لكنه تراجع سريعًا في الترتيب بسبب الظروف الماطرة.

إلا أن بطل العالم سبع مرات استثمر خبرته الكبيرة للعودة تدريجيًا مع جفاف الحلبة، وأنهى السباق في مركز متقدم ورائع.

وجاء زميله في فيراري شارل لوكلير من موناكو رابعًا، فيما حل سائق ريد بول الثاني الفرنسي إسحاق حجار خامسًا.

وجرت جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا بسبب الاضطرابات في منطقة الخليج المرتبطة بالحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران.

وتنتقل بطولة العالم للفورمولا واحد الأسبوع المقبل إلى سنغافورة المجاورة لخوض سباق ليلي وسباق سرعة «سبرينت».