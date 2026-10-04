زيدان: الكل مهم في فرنسا وأشعر بالإحباط

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب منتخب بلاده الأول لكرة القدم، الأحد، أنه سيجري تغييرات في التشكيلة لمواجهة بلجيكا، الإثنين، على ملعب «ستاد دو فرانس» في الجولة الرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، وذلك بعد ثلاثة أيام من التعادل على أرضه مع إيطاليا 1ـ1.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي: «ستكون هناك تغييرات، هذا أمر مؤكد. إنها مباراتنا الرابعة «خلال عشرة أيام»، ولا ينبغي أيضًا أن نقوم بأي شيء بشكل عشوائي. إضافة إلى ذلك، يجب أن نستفيد من جميع اللاعبين».

وأضاف النجم الفرنسي السابق: «الجميع مهم في هذا المنتخب. هذه هي الرسالة التي أريد إيصالها إلى لاعبي. أريد أن أعتمد على الجميع».

وكان زيدان أجرى تدويرًا واسعًا للتشكيلة الإثنين الماضي في بلجيكا «فوز 1ـ0»، بعد ثلاثة أيام من انتصار آخر في تركيا بالنتيجة نفسها.

وقبل المباراة الأخيرة من أول تجمع له على رأس الإدارة الفنية لمنتخب «الديوك»، أكد المدرب أنه راض عن الروح المعنوية التي أظهرها لاعبوه وقال: «كان رائعًا أن أكون مع اللاعبين طوال 15 يومًا. أشعر ببعض الإحباط لأن هذا المعسكر على وشك أن ينتهي. لا تزال هناك دفعة أخيرة مطلوبة لكي نغادر هذا المعسكر ونحن سعداء. اللاعبون عملوا بشكل جيد، وسيكون من الجيد أن ننهيه بفوز».