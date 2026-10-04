في ختام الآسياد.. فرسان قفز الحواجز ذهب.. فضة وبرونز

حصد فريق السعودية لقفز الحواجز، صباح الأحد، الميدالية الذهبية، والفضية، والبرونزية، وذلك ضمن فردي الرجال، في منافسات دورة الألعاب الآسيوية ناجويا 2026، المختتمة في اليابان.

ونجح الفارس رمزي الدهامي، في زيادة رصيد السعودية الذهبي، خلال الدورة الآسيوية الـ20، بعدما خطف الميدالية الذهبية في منافسات المجموعة «B»، ارتفاع حتى 1.55م، في الجولة الثانية والأخيرة.

وفي المجموعة ذاتها، جاء الفارس عبد الرحمن الراجحي وصيفًا لمواطنه، بعد أن حقق زمن 76.42 ثانية، من دون أخطاء، متأهلًا بعد ذلك إلى جولة التمايز والتي تُوّج فيها بالميدالية الفضية.

وخطف الفارس خالد المبطي، المشارك في منافسات المجموعة «A» الميدالية البرونزية، بينما استُبعد الفارس سعد العجمي، الذي يُشارك في منافسات الآسياد بديلًا عن الفارس عبد الله الشربتلي، من الشوط بعد امتناع حصانه عن القفز عند أحد الحواجز.