دورة بكين.. سابالينكا تغادر من الدور الثالث

ودّعت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميًا، منافسات دورة بكين للألف نقطة مبكرًا بخروجها من الدور الثالث إثر خسارتها أمام التشيكية نيكولا بارتونكوفا، المصنفة 34 عالميًا 4ـ6 و3ـ6، الأحد، في ساعة و35 دقيقة.

وستواجه بارتونكوفا النمساوية سينيا كراوس، المصنفة 95 عالميًا، في محاولة لبلوغ الدور ثمن النهائي.

وحصلت سابالينكا على خمس فرص لكسر إرسال منافستها في الشوط السادس من المجموعة الأولى، لكنها فشلت في استثمار أي منها.

ثم أطلقت العنان لإحباطها بعدما ألقت مضربها أرضًا إثر خسارة إرسالها في المجموعة الثانية، قبل أن تستسلم عند أول كرة لحسم المباراة.

ولحقت سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، بالكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة أولى حاليًا والتي خسرت في مباراتها الأولى في الدورة ضمن الدور الثاني أمام الأرمينية ألينا تشارايفا، المصنفة 118 عالميًا 6ـ3 و4ـ6 و3ـ6، السبت.

وحجزت الروسية ميرا أندرييفا، بطلة رولان جاروس، مقعدها في الدور الرابع بفوزها على الأوزبكستانية بولينا كوديرميتوفا 6ـ4 و6ـ1، ضاربة موعدًا مع الأوكرانية داريا سنيجور الفائزة على الأسترالية تايلاه بريستون 6ـ1 و6ـ0.

واجتازت التشيكية ليندا نوسكوفا، المصنفة خامسة وبطلة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، منافستها السويسرية فيكتوريا جولوبيتش بسهولة 6ـ2 و6ـ1.

وستواجه نوسكوفا في مباراتها المقبلة الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 28 عالميًا والتاسعة عشرة في الدورة والتي تغلبت على الروسية ديانا شنايدر الحادية عشرة في بكين 3ـ6 و6ـ4 و6ـ3.