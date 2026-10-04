ضمن 24 لاعبًا.. الدوسري يتصدر الأكثر مشاركة

اعتمد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على عملية «التدوير» بين اللاعبين، وفق دقائق اللعب الفعلية التي رصدتها «الرياضية» خلال المواجهات الأربع «دور المجموعات ـ ونصف النهائي» في بطولة «خليجي27»، من الموقع الرسمي للمنتخب.

وتصدر ناصر الدوسري «الصقور» كأكثر اللاعبين لعبًا خلال منافسات البطولة الخليجية، بواقع 345 دقيقة، وحل بعده الحارس محمد العويس بـ325 دقيقة، وتلاهما مباشرة عبد الإله العمري بـ305 دقائق.

وتجاوز 10 لاعبين، حاجز الـ 200 دقيقة لعب، وهم محمد كنو 281، ومتعب الحربي 280، ومحمد أبو الشامات 269، وفراس البريكان 267، وصالح أبو الشامات 257، وعبد الله الحمدان وسلطان مندش ولكليهما 254، وهمام الهمامي 231، وجهاد ذكري 216، ونواف بوشل 208.

وتخطى أربعة لاعبين حاجز الـ100 دقيقة، وهم حسن كادش 153، وحسان تمبكتي 123، ومحمد محزري 129، ومحمد القحطاني 106 دقائق.

واكتفى سبعة لاعبين بالمشاركة دون تخطي حاجز الـ100 دقيقة وهم: عبد الله الخيبري 95، نواف العقيدي 83، زكريا هوساوي 81، علاء آل حجي 63، عبد الله آل سالم 58، زياد الجهني 47، مختار علي 30 دقيقة فقط.

وأشرك دونيس مدرب الأخضر، 24 لاعبًا، في مباريات البطولة من أصل 27، فيما ظل الثلاثي حامد الشنقيطي، عبد القدوس عطية، وريان حامد، بلا دقائق حتى قبل المواجهة النهائية أمام الإمارات الثلاثاء المقبل.

وفقد دونيس خلال هذه البطولة، الرباعي نواف العقيدي، علاء آل حجي، زكريا هوساوي، وحسن كادش، بسبب الإصابات المتفرقة التي تعرضوا لها خلال المباريات الماضية.

ويعد مختار علي، الذي سدد الركلة الترجيحية الأخيرة وأعلنت تأهل الأخضر إلى المباراة النهائية، أقل اللاعبين مشاركة بواقع 30 دقيقة فقط، وتخطاه بقليل زياد الجهني بـ47 دقيقة، ثم المهاجم عبد الله آل سالم بـ58 دقيقة.

ويختتم المنتخب السعودي «خليجي27» حينما يلتقي نظيره الإماراتي في النهائي الثلاثاء المقبل، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.