6 طائرات تنقل جماهير الإمارات إلى جدة

أمّن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، 6 طائرات خاصة، لنقل الجماهير من أبوظبي العاصمة إلى مدينة جدة، وذلك لدعم «الأبيض» في نهائي كأس «خليجي27» الذي يجمعه أمام المنتخب السعودي، في المباراة التي يحتضنها ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، الثلاثاء المقبل.

وطالب الاتحاد الإماراتي، الجماهير بسرعة تسجيل أسماء الراغبين في السفر إلى جدة لدعم المنتخب الإماراتي، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس»، الأحد.

وضمن المنتخب الإماراتي خوض المباراة النهائية، بعد التغلب على عُمان في نصف النهائي بهدف دون مقابل سجل عن طريق عثمان كمارا برأسيةٍ عند الدقيقة 22 في اللقاء الذي جرى على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

وتصدر الأبيض الإماراتي مجموعته الثانية، التي ضمت إلى جانبه منتخبات قطر والبحرين واليمن، جامعًا سبع نقاط ومتفوقًا بفارق الأهداف عن «العنابي» الذي ودع البطولة عقب خسارته أمام المنتخب السعودي 2ـ3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل السلبي بين الطرفين.