22 أكتوبر.. فضل شاكر يفتتح حفلات موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الأحد، إحياء الفنان اللبناني فضل شاكر أولى حفلات موسم الرياض 22 أكتوبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم.

ويعود فضل شاكر من خلال الحفل للقاء جمهوره في الرياض بعد غياب طويل، ضمن الحفلات الغنائية التي يشهدها الموسم في نسخته الجديدة.

وتُطرح تذاكر الحفل، الأربعاء المقبل، عند الـ 08:00 مساءً، عبر منصة «ويبوك».

ويُعد حفل فضل شاكر أولى الحفلات الغنائية المعلنة ضمن موسم الرياض، الذي يتضمن مجموعة من الفعاليات الفنية والترفيهية خلال الفترة المقبلة.