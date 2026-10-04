الشباب يختتم تجاربه أمام الرياض

يختتم فريق الشباب الأول لكرة القدم، مواجهاته التجريبية خلال فترة التوقف الجارية حاليًا، حينما يحل ضيفًا على نظيره الرياض، عند الـ 06:30 مساء الأحد، على ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز بضاحية لبن، وفق الحساب الرسمي عبر منصة «إكس».

وأنهى لاعبو الليث العاصمي، مساء السبت الماضي تدريباتهم التي تركزت على بعض الخطط الفنية، مع رفع الجانب اللياقي في ظل غياب عبد الرحمن العبود نظير تعرض لوعكة صحية، إضافة إلى الغاني توماس بارتي الذي منح إجازة خاصة للسفر إلى بلاده نظير وفاة والده.

وخاض الشباب خلال فترة التوقف التي صاحبت مشاركة المنتخب السعودي في «خليجي27» مواجهتين تجريبيتين، كسب الأولى أمام فريق الشرق «درجة أولى» بأربعة أهداف دون مقابل، وهزم الفيحاء بهدف دون مقابل في ثاني المباريات.

وحرص الألماني توماس ليتش مدرب الفريق، على تجهيز اللاعبين أثناء فترة التوقف، إضافة إلى الاطمئنان على الحالة العلاجية للاعبين المصابين.

ويحتل الفريق الشبابي المركز الـ14 برصيد أربع نقاط من أربعة تعادلات مقابل ثلاث هزائم من دون أن يتمكن من تذوق طعم الانتصارات بعد مرور سبع جولات من الدوري.