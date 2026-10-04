يو.. حطمت الأرقام وخطفت جائزة الأفضل في الآسياد

أُختيرت السباحة الصينية يو زيدي، الأحد، أفضل رياضية في دورة الألعاب الآسيوية 2026، بعدما حطمت الأرقام القياسية خلال ثلاثة عروض في ناجويا.

وعُقب إنجازها الفردي المتمثل في نيل جائزة أفضل رياضية في دورة آيتشي-ناجويا، قالت يو: «سأواصل التدريب بجد، ودفع نفسي إلى الأمام، والعمل إلى جانب الرياضيين الشباب في أنحاء آسيا لإلهام المزيد من الشبان والشابات لحب الرياضة وممارستها، وخاصة السباحة».

وفازت التلميذة، صاحبة الـ13 عامًا، التي تبدو في طريقها لترك بصمة كبيرة في أولمبياد لوس أنجليس 2028، بسباقات 200 متر فراشة، و200 متر متنوعة، و400 متر متنوعة، محققة أزمنة قياسية جديدة للدورة ومؤكدة على موهبتها الاستثنائية.

وأصبحت يو أصغر متوّجة بميدالية في تاريخ بطولات العالم للسباحة، بعدما أحرزت الميدالية البرونزية للتتابع العام الماضي، وهي في الـ12 من عمرها.

واختير العداء التايلاندي بونسون بوريبول، الفائز بثنائية سباقي 100 متر، و200 متر، أفضل رياضي في فئة الرجال.

وأبدى بونسون، صاحب الـ20 عامًا، رضاه عن مشاركته في آسياد 2026، مضيفًا: «أنا سعيد ومشرّف للغاية، من أجل عائلتي وبلدي ومجتمع ألعاب القوى الآسيوي».

وعندما سئل عمّا سيفعله بجائزة الـ25 ألف دولار، أجاب: «ستذهب الأموال إلى عائلتي وإلى تطوير نفسي لتحقيق أهدافي المستقبلية».

وتُعد ألعاب لوس أنجليس 2028 ضمن أهداف العداء التايلاندي المقبلة بعدما حطَّم الرقمين القياسيين لدورة الألعاب الآسيوية في سباقي 100 متر، و200 متر، متابعًا: «هذه المرة شارك الكثير من الرياضيين العالميين في هذا الحدث، لذلك فإن جائزة أفضل رياضي تمنحني ثقة كبيرة بأنني قادر على الصعود إلى منصة التتويج في لوس أنجليس».