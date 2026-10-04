دورة طوكيو.. ألكاراز إلى نصف النهائي

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث عالميًا، إلى نصف نهائي دورة طوكيو لكرة المضرب «فئة 500 نقطة»، الأحد، بعدما استفاد من انسحاب الكندي دينيس شابوفالوف.

واضطر شابوفالوف إلى الانسحاب عقب الشوط الثالث من المجموعة الثانية بعد تعرضه لإصابة في أعلى الفخذ اليمنى خلال الشوط الأول من المجموعة ذاتها. وكانت النتيجة 7ـ6 «7ـ3» و2ـ1.

وسيلتقي ألكاراز، حامل اللقب، في نصف النهائي مواطنه خاومي مونار، المصنف 64 عالميًا والذي أنهى مشوار الفرنسي كيريان جاكيه، المصنف 86 عالميًا، بعدما تغلب عليه 6ـ4 و6ـ2.

وحتى لحظة الانسحاب، كانت المباراة متكافئة، إذ بدا ألكاراز لفترة طويلة متأثرًا بتنوع أسلوب لعب منافسه الذي تناوب بين الكرات الطويلة والقصيرة والضربات القوية أو الموجهة بعناية.

وبعدما اضطر ألكاراز، في مباراته السابقة أمام الإيطالي ماتيو أرنالدي، إلى إنقاذ أربع فرص لحسم المجموعة الأولى، اضطر هذه المرة إلى إلغاء فرصة واحدة كانت لصالح منافسه عندما كان متأخرًا 4ـ5.

وبعد ساعة وثلاث دقائق من اللعب، حسم الإسباني المجموعة الأولى 7ـ6 «7ـ3». لكن المواجهة انتهت سريعًا بعد إصابة اللاعب الكندي.

ويخوض ألكاراز في طوكيو ثالث دورة له منذ عودته من الإصابة.

وكان المصنف الثالث عالميًا ابتعد عن الملاعب بسبب إصابة في المعصم الأيمن بين أبريل ونهاية أغسطس، قبل أن يعود إلى المنافسات في بطولة أمريكا، آخر البطولات الأربع الكبرى، حيث خرج من الدور ربع النهائي.