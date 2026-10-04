سفير صربيا يطلع على تقنيات «الداخلية» في معرض الصقور والصيد السعودي

زار الدكتور دراجان بيزينيتش، سفير جمهورية صربيا لدى السعودية، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض الصقور والصيد السعودي 2026، الذي ينظم خلال الفترة «1ـ 10 أكتوبر 2026»، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم شمال مدينة الرياض.

وتجوّل سفير جمهورية صربيا في جناح وزارة الداخلية الذي يضم الحلول الرقمية والمنظومات المبتكرة في المجالات الأمنية والخدمية، والتقنيات المعززة بالذكاء الاصطناعي للمحافظة على البيئة والموارد البحرية واستدامتها. واطلع الدكتور دراجان بيزينيتش على الخدمات الإلكترونية المقدمة لزوار المعرض، والتقنيات الصحية والتوعوية، والعيادة الميدانية التي تقدم خدماتها الصحية للزوار والمشاركين.