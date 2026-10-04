قفز الحواجز.. سيطرة خليجية في ختام الآسياد

فرض الفرسان الخليجيون سيطرتهم على منافسات قفز الحواجز في رياضة الفروسية في اليوم السادس عشر «الأخير» من دورة الألعاب الآسيوية 2026، في اليابان بإحرازهم الميداليات الـ6 للمسابقتين الوحيدين المقررتين، الأحد.

ونال الفارس السعودي رمزي الدهامي، الميدالية الذهبية في منافسات قفز الحواجز الفردي ارتفاع حتى 1.55 متر، أمام مواطنه عبد الرحمن الراجحي، فيما ذهبت البرونزية إلى القطري باسم محمد.

وتصدر الراجحي الجولة الأولى، السبت، على صهوة «لورينزو إي إس» من دون أخطاء وبزمن 72.87 ثانية، وجاء الدهامي ثالثًا على «أنتاتشبل 32» بزمن 73.95 ثانية، لكن الأخير قلب الطاولة في الجولة الختامية، الأحد.

وتُعد هذه ثاني ذهبية للدهامي في الدورة، بعد تتويجه مع المنتخب بذهبية الفرق الخميس الماضي، إلى جانب الراجحي وخالد المبطي وسعد العجمي.

ويُعد الدهامي من أبرز فرسان السعودية، وكان ضمن المنتخب الذي أحرز برونزية الفرق في أولمبياد لندن 2012.

ونُظمت منافسات الفردي في هذه النسخة للمرة الأولى على مستويين، بعد إضافة مسابقة جديدة بارتفاع يصل إلى 1.55 متر، إلى جانب المسابقة المعتادة.

وفي المسابقة الأخرى «1.45 م-1.50 م»، أحرز القطري فالح العجمي، الميدالية الذهبية أمام الإماراتي عبد الله المهيري، فيما نال السعودي خالد المبطي الميدالية البرونزية.